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Появился официальный сайт Крымской платформы

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Киев, Пятница 13 августа 2021 14:22
Появился официальный сайт Крымской платформы Фото: появился сайт Крымской платформы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Появился официальный сайт Крымской платформы. На нем можно найти актуальную информацию об этом мероприятии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеба во время брифинга.

Сайт можно открыть по ссылке: crimea-platform.org.

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт Крымской платформы. Я всех приглашаю посетить этот сайт. Он будет развиваться, будут появляться новые языковые версии", - сообщил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резкие заявления главы МИД России Сергея Лаврова о Крымской платформе. Он назвал это нервной реакцией.

Ранее Сергей Лавров назвал "шабашем" запланированную встречу инициированной Украиной Крымской платформы.

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