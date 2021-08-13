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З’явився офіційний сайт Кримської платформи

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 14:22
З’явився офіційний сайт Кримської платформи Фото: з'явився сайт Кримської платформи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

З’явився офіційний сайт Кримської платформи. На ньому можна знайти актуальну інформацію про цей захід.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба під час брифінгу.

Сайт можна відкрити за посиланням: crimea-platform.org.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт Кримської платформи. Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він буде розвиватися, будуть з'являтися нові мовні версії", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на різкі заяви голови МЗС Росії Сергія Лаврова про Кримську платформу. Він назвав це нервовою реакцією.

Раніше Сергій Лавров назвав "шабашем" заплановану зустріч ініційованої Україною Кримської платформи.

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