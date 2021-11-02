Появился новый рейтинг партий: кто лидирует

Далее идут партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 7,5%, ВО "Батькивщина" - 7,2%, партия Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и которая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5%, партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,6%, партия "Сила и честь" - 3,6%, партия "Наши" - 3,1%, Радикальная партия Олега Ляшко - 2,1%. За каждую из других политических сил готовы голосовать менее 2% избирателей.

Исследование проведено Центром Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом Сати (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.