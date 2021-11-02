З'явився новий рейтинг партій: хто лідирує

Далі йдуть за партії "Опозиційна платформа - За життя" - 7,5%, ВО "Батьківщина" - 7,2%, партія Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) - 5,5%, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,6%, партія "Сила і честь" - 3,6%, партія "Наші" - 3,1%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,1%. За кожну з інших політичних сил готові голосувати менше 2% виборців.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 року методом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів по всій території України за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.