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Появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 14:27
Появился новый президентский рейтинг: кто лидирует Фото: погода в Украине в начале ноября будет теплой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за Петра Порошенко 12,7% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, планируют поддержать Юрия Бойко - 6,2% респондентов, Дмитрия Разумкова - 5,5%, Юлию Тимошенко - 5,0%, Владимира Гройсмана - 4,1%, Игоря Смешко - 3,2%, Евгения Мураева - 3,1%, Олега Ляшко - 2,0%, Виктора Медведчука - 1,7, Олега Тягнибок - 1,4%, Киру Рудик - 0,3% избирателей.

Появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% - за Порошенко. Если представить эти данные в виде результата выборов (то есть в процентах среди тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором), то показатель Зеленского составил 55,6%, а Порошенко - 44,4%.

Появился новый президентский рейтинг: кто лидирует

Исследование проведено Центром Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом САТІ (телефонный опрос). Было опрошено 1200 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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