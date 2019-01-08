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Чемпион WBC заявил о готовности драться с Ломаченко

Новости » Спорт    08.01.2019 - 11:47
Чемпион WBC заявил о готовности драться с Ломаченко
Фото: победа Хосе Рамиреса (toprank.com)

Однако украинцу для этого надо подняться в категорию выше

Чемпион WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамирес (23-0, 16 КО) заявил, что не против выйти в ринг против чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (12-1, 9 КО), если украинец поднимется в весе. Об этом он рассказал в интервью EsNews.

"Я легко делаю 63,5 кг и, думаю, что если придет возможность драться с Ломаченко, то я воспользуюсь ей перед тем, как пойти за остальными поясами в первом полусреднем весе. И наш бой возможен, ведь мы оба боксеры Top Rank.

Если я объединю пояса в своем дивизионе и буду чувствовать, что мое тело может больше, то в 2020 году могу подняться в полусредний вес к Теренсу Кроуфорду, который также из Top Rank", - сказал Рамирес.

 

Напомним, ранее Ломаченко рассказал, что бой против обладателя титула WBC Майки Гарсии (39-0, 30 КО) откладывается, так как для поединка против американца нужно подняться к весу 63,5 кг, однако в украинского боксера пока другие планы.

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Новости Украины Василий ЛомаченкобойБокс
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