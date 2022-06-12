ru ua
Вс, 12 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появилось видео стрельбы с участием сотрудника Генштаба в Киеве

Новина українською →
Киев, Воскресенье 12 июня 2022 11:30
Появилось видео стрельбы с участием сотрудника Генштаба в Киеве Фото: стрельба (иллюстрация\Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Перед тем, как открыть хаотичную стрельбу, сотрудник Генштаба, размахивал табельным оружием. А потом выстрелил, едва не попав в детей, которые резвились возле подъезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое в Telegram-канале опубликовал советник министра МВД Антон Геращенко.

"А вот и видео стрельбы в Киеве с участием чиновника Генштаба. Ролик, на котором, как утверждается, запечатлен момент стрельбы из табельного оружия, распространили в соцсетях", - подписал кадры он.

Как пишут в Telegram-канале dtp.kiev.ua, все началось с того, что сотрудник Генштаба ВСУ со своим родственником в жилом комплексе "Сказка" в нетрезвом состоянии совершили ДТП.

Охрана пыталась успокоить мужчину, но он не унимался и сыпал угрозы в сторону охранников. В какой-то момент, судя по видео, он совершил выстрел. По данным Telegram-канала, сотрудник Генштаба едва не попал в детей, гуляющих возле парадного.

Как сообщалось, в спальном районе Киева чиновник Генштаба применил оружие, из-за чего мог пострадать ребенок. Его отстранили от исполнения обязанностей на время расследования.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
Не 40 часов. Из-за войны в Украине рабочая неделя длится дольше
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз