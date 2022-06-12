ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З'явилося відео стрілянини за участю співробітника Генштабу у Києві

Новость на русском →
Київ, Неділя 12 червня 2022 11:30
З'явилося відео стрілянини за участю співробітника Генштабу у Києві Фото: стрілянина (ілюстрація\Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Перед тим, як відкрити хаотичну стрілянину, співробітник Генштабу розмахував табельною зброєю. А потім вистрілив, ледь не потрапивши в дітей, що гралися біля під'їзду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке у Telegram-каналі опублікував радник міністра МВС Антон Геращенко.

"А ось і відео стрілянини в Києві за участю чиновника Генштабу. Ролик, на якому, як стверджується, відображено момент стрілянини з табельної зброї, поширили в соцмережах", - підписав кадри він.

Як пишуть у Telegram-каналі dtp.kiev.ua, все почалося з того, що співробітник Генштабу ЗСУ зі своїм родичем у житловому комплексі "Казка" у нетверезому стані скоїли ДТП.

Охорона намагалася заспокоїти чоловіка, але він не вгавав і сипав погрози у бік охоронців. Якоїсь миті, судячи з відео, він здійснив постріл. За даними Telegram-каналу, співробітник Генштабу ледь не потрапив у дітей, які гуляли біля парадного.

Як повідомлялося, у спальному районі Києва чиновник Генштабу застосував зброю, через що могла постраждати дитина. Його усунули від виконання обов'язків на час розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз