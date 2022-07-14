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Появилось видео последствий ракетного удара по Николаеву

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Николаев, Четверг 14 июля 2022 10:51
Появилось видео последствий ракетного удара по Николаеву Фото: появилось видео последствий ракетного удара по Николаеву (t.me/senkevichonline)
Автор: Мария Кучерявец

Спасатели опубликовали видео последствий вражеского удара по Николаеву. Во время вражеской атаки пострадало здание гостиницы, школа и другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

"Видео последствий сегодняшнего обстрела Николаева. Те, кто стреляет ракетами по школам - это ошибка природы, которая обречена на исчезновение...",- говорится в описании под видео.

Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что кроме гостиницы, удар пришелся и по одной из школ города. Также враг атаковал троллейбусное депо, в результате чего 13 троллейбусов повреждены.

Ракетный удар по Николаеву

Напомним, сегодня российские войска запустили 9 ракет по Николаеву из зенитно-ракетной системы С-300, попав в ряд объектов инфраструктуры. Среди них, в частности, гостиница в центре города под названием "Николаев".

Всего в результате вражеской атаки жертв не зафиксировано, известно об одном раненом.

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Николаев ракетный удар
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