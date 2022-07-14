З'явилося відео наслідків ракетного удару по Миколаєву
Рятувальники опублікували відео наслідків ворожого удару по Миколаєву. Під час ворожої атаки постраждала будівля готелю, школа та інші об'єкти інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"Відео наслідків сьогоднішнього обстрілу Миколаєва. Ті, хто стріляє ракетами по школах - це помилка природи, котра приречена на зникнення...", - йдеться в описі під відео.
Мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що окрім готелю, удар прийшовся і по одній зі шкіл міста. Також ворог атакував тролейбусне депо, внаслідок чого 13 тролейбусів пошкоджені.
Ракетний удар по Миколаєву
Нагадаємо, сьогодні російські війська запустили 9 ракет по Миколаєву з зенітно-ракетної системи С-300, влучивши у низку об'єктів інфраструктури. Серед них, зокрема, готель у центрі міста під назвою "Миколаїв".
Загалом в результаті ворожої атаки жертв не зафіксовано, відомо про одного пораненого.
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