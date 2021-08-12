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Появилось видео мощного землетрясения на Филиппинах

Автор: Анастасия Рокитна

У берегов Филиппин произошло землетрясение силой 7,2. Оно произошло в 66 км к юго-востоку от филиппинского муниципалитета Бобон.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Синьхуа".

Толчки от землетрясения на Филиппинах ощущались в центральной части Индонезии.

По данным агентства, предупреждение о цунами не было объявлено, поскольку подземные толчки не привели к образованию потенциально опасных волн.

Напомним, в среду вечером, 11 августа, у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.

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ЗемлетрясениеФилиппины