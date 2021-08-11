У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

В среду вечером, 11 августа, у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США .

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 80,5 км к юго-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 65,6 км.

Национальный центр предупреждения о цунами Соединенных Штатов объявил угрозу цунами.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступала.