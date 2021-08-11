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У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

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Среда 11 августа 2021 21:26
У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами Фото: У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В среду вечером, 11 августа, у берегов Филиппин произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 7,1 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геологическую службу США.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 80,5 км к юго-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 65,6 км.

Национальный центр предупреждения о цунами Соединенных Штатов объявил угрозу цунами.

Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступала.

У берегов Филиппин произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

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Филиппины Землетрясение
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