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Появилось видео с места захвата автобуса в Луцке

Луцк, Вторник 21 июля 2020 11:22
Появилось видео с места захвата автобуса в Луцке
Фото: захваченный в Луцке автобус (konkurent ua)
Автор: РБК-Украина

На видео сняли автобус с простреленными окнами

В сети появилось видео с захваченным автобусом в Луцке, в котором находятся заложники. На видео сняли сам автобус и полицейский спецназ.

Запись опубликована на YouTube-канале местного издания "Волынские новости".

Как видно на опубликованной записи, у захваченного автобуса прострелены окна. Также на видео попал автомобиль полиции и бойцы спецназа.

Еще одно видео опубликовало suspilne.media.

Опубліковано Суспільне Волинь Понеділок, 20 липня 2020 р.

Напомним, сегодня неизвестный в Луцке захватил автобус с заложниками; по данным полиции, мужчина вооружен и имеет при себе взрывчатку.

Известно, что в автобусе находятся около 20 заложников. В отделе коммуникации областного управления полиции РБК-Украина рассказали, что нападавший уже озвучил требования и якобы обращался через социальные сети. На данный момент информация проверяется.

В связи с инцидентом в Волынской области введен оперативный план "Заложник", а центр Луцка перекрыт из соображений безопасности. На месте происшествия были слышны выстрелы. О пострадавших пока информации нет.

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