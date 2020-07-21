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З'явилося відео з місця захоплення автобуса в Луцьку

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 11:22
З'явилося відео з місця захоплення автобуса в Луцьку
Фото: захоплений у Луцьку автобус (konkurent ua)
Автор: РБК-Україна

На відео зняли автобус з простреленими вікнами

У мережі з'явилося відео з захопленим автобусом у Луцьку, в якому знаходяться заручники. На відео зняли сам автобус і поліцейський спецназ.

Запис опубліковано на YouTube-каналі місцевого видання "Волинські новини".

Як видно на опублікованому записі, у захопленого автобуса прострелено вікна. Також на відео потрапив автомобіль поліції та бійці спецназу.

Ще одне відео опублікувало видання suspilne.media.

Опубліковано Суспільне Волинь Понеділок, 20 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні невідомий у Луцьку захопив автобус із заручниками; за даними поліції, чоловік озброєний і має при собі вибухівку.

Відомо, що в автобусі знаходяться близько 20 заручників. У відділі комунікації обласного управління поліції РБК-Україна розповіли, що нападник вже озвучив вимоги і нібито звертався через соціальні мережі. На даний момент інформація перевіряється.

У зв'язку з інцидентом у Волинській області введено оперативний план "Заручник", а центр Луцька перекрито з міркувань безпеки. На місці події були чутні постріли. Про постраждалих поки інформації немає.

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