Люди прыгали из окон. Появились подробности пожара в отеле под Винницей

Спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в гостинице в Винницкой области. Вместе с тем полиция уже открыла уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и полиции.
По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Как указывают правоохранители, информация о ней устанавливается.
Кроме того, еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.
Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 22 декабря около 03:00 в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района произошел пожар на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса. В результате один человек погиб, двое госпитализированы.
Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе, 53 ребенка.
Около 05:30 пожар был локализован, ликвидация его последствий - продолжается.