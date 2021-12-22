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Люди прыгали из окон. Появились подробности пожара в отеле под Винницей

Автор: Мария Кучерявец

Спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в гостинице в Винницкой области. Вместе с тем полиция уже открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС и полиции.

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Как указывают правоохранители, информация о ней устанавливается.

Кроме того, еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 22 декабря около 03:00 в селе Садовое Литинской территориальной общины Винницкого района произошел пожар на шестом этаже в помещении гостинично-ресторанного комплекса. В результате один человек погиб, двое госпитализированы.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе, 53 ребенка.

Около 05:30 пожар был локализован, ликвидация его последствий - продолжается.

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Винницкая областьПожар