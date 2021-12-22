Люди прыгали из окон. Появились подробности пожара в отеле под Винницей

По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений погибла девушка. Как указывают правоохранители, информация о ней устанавливается.

Кроме того, еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу.

Полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.