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Люди стрибали з вікон. З'явилися подробиці пожежі у готелі під Вінницею

Автор: Марія Кучерявець

Рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі у готелі у Вінницькій області. Разом з тим поліція вже відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС та поліції.

За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Як вказують правоохоронці, інформація щодо неї встановлюється.

Крім того, ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 22 грудня близько 03:00 у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району сталася пожежа на шостому поверсі в приміщенні готельно-ресторанного комплексу. Внаслідок чого одна людина загинула, двоє госпіталізовані.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, в тому числі, 53 дитини.

Близько 05:30 пожежа була локалізована, заходи щодо ліквідації її наслідків - тривають.

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Вінницька областьПожежа