Люди стрибали з вікон. З'явилися подробиці пожежі у готелі під Вінницею

За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Як вказують правоохоронці, інформація щодо неї встановлюється.

Крім того, ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.

Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.