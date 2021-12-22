Люди стрибали з вікон. З'явилися подробиці пожежі у готелі під Вінницею

Рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі у готелі у Вінницькій області. Разом з тим поліція вже відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС та поліції.
За попередньою інформацією, троє людей під час пожежі вистрибнули з вікна. Від отриманих ушкоджень загинула дівчина. Як вказують правоохоронці, інформація щодо неї встановлюється.
Крім того, ще двоє людей - 19-річна дівчина та 43-річний чоловік госпіталізовані у лікарню.
Поліцією розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 ККУ ( Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 22 грудня близько 03:00 у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району сталася пожежа на шостому поверсі в приміщенні готельно-ресторанного комплексу. Внаслідок чого одна людина загинула, двоє госпіталізовані.
Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 людей, в тому числі, 53 дитини.
Близько 05:30 пожежа була локалізована, заходи щодо ліквідації її наслідків - тривають.