Авария лайнера в Норвегии: почти 400 человек эвакуированы

Появилось видео эвакуации вертолетами людей с круизного лайнера Viking Sky, потерявшего ход у берегов Норвегии. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что уже эвакуированы 397 человек из 1373. Спасатели готовятся к буксировке судна в ближайший порт.

Ранее сообщалось, что эвакуировали 297 пассажиров. Десять пострадавших доставлены в больницу. Большинство пассажиров являются американцами и британцами. В эвакуации задействованы вертолеты и спасательные суда.

Также отметим, что лайнеру удалось запустить три из четырех двигателей, это свидетельствует о способности судна к маневрированию, однако ситуация осложнена сильным ветром.

Напомним, 23 марта вблизи западного побережья Норвегии произошла авария круизного лайнера компании Viking Sky, на борту которого находились 1373 человека: 915 пассажиров и 458 членов экипажа.