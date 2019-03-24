Аварія лайнера в Норвегії: майже 400 людей евакуйовано

З'явилося відео евакуації вертольотами людей з круїзного лайнера Viking Sky, який втратив хід біля берегів Норвегії. Про це повідомляє AP.

Повідомляється, що вже евакуйовані 397 людей з 1373. Рятувальники готуються до буксирування судна в найближчий порт.

Раніше повідомлялося, що евакуювали 297 пасажирів. Десять постраждалих доставлені в лікарню. Більшість пасажирів є американцями та британцями. В евакуації задіяні гелікоптери і рятувальні судна.

Також відзначимо, що лайнеру вдалося запустити три з чотирьох двигунів, це свідчить про здатність судна до маневрування, проте ситуація ускладнена сильним вітром.

Нагадаємо, 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Sky, на борту якого перебували 1373 людини: 915 пасажирів і 458 членів екіпажу.