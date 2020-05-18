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Появилось резюме Меган Маркл 10-летней давности: поклонники узнали много интересного

Lite » Стиль жизни 18.05.2020 - 07:31
Появилось резюме Меган Маркл 10-летней давности: поклонники узнали много интересного
Меган Маркл (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Резюме Меган Маркл появилось у СМИ

Меган Маркл занималась боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами. Кроме того, будущая герцогиня Сассекская училась балету, джазовому танцу и чечетке. Об этом стало известно после того, как резюме Меган опубликовало британское издание Mirror.

Данное резюме Меган Маркл составляла около 10 лет тому назад. Если верить документу, то теперь общественность знает точный рост и вес герцогини на тот момент. Ее рост 167 сантиметров, а весила она 51 килограмм.

Кроме опыта работы в театре и кино, Меган указала и дополнительные свои навыки. Она свободно владеет испанским и у нее хороший уровень французского языка.

Напомним, что Меган Маркл разозлила королеву Елизавету II из-за книги "В поиске свободы". В этой книге Меган и принц Гарри рассказали о том, как развивались их отношения после первого знакомства.

При этом много страниц было посвящено тому, почему супружеская пара решила отказаться от королевских полномочий. Букингемский дворец расценил эту книгу как "мыльную оперу".

Ранее сообщалось о том, что дворецкий принцессы Дианы раскрыл правду, почему принц Гарри женился на Меган Маркл. Он считает, что американская актриса напомнила ему погибшую мать и это стало причиной влюбленности.

Автор: Иван Романенко

Теги Новости Украины Меган Марклкоролевская семья
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