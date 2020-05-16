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Почему принц Гарри женился на Маркл? Дворецкий принцессы Дианы раскрыл правду

Lite » Культура 16.05.2020 - 14:39
Почему принц Гарри женился на Маркл? Дворецкий принцессы Дианы раскрыл правду
Меган Маркл и принц Гарри (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Маркл напоминает Гарри его любимую женщину

Меган Маркл мало кому нравится из-за своеобразного характера, однако принц Гарри выбрал именно ее и продолжает с ней быть. Видимо, на то есть свои причины. Дворецкий погибшей принцессы Дианы знает, на чем основан выбор Гарри и делится своим мнением с фанатами.

Против этого брака выступало все семейство принца и родственников, которые не проявляли симпатию по отношению к американской актрисе еще изначально. Однако вот уже несколько лет пара счастлива.

Гарри даже отказался от своих королевских обязанностей и покинул Великобританию, чтобы удовлетворить желания Меган. Дворецкий погибшей принцессы знает объяснение. Дело в том, что характер Меган Маркл очень напоминает Диану.

Их поступки и поведение часто не вписываются в общую канву и вызывают критику окружающих, но их нельзя назвать слабовольными. "Диана могла постоять за свои убеждения, Меган Маркл тоже это под силу", - отмечает Пол Барелл.

Актриса напомнила принцу погибшую мать и это стало причиной влюбленности. Однако, по словам дворецкого, если бы принцесса была жива, то между ней и супругой принца Гарри могли бы случаться громкие скандалы.

Напомним, что принцы Гарри и Уильям помирились.

Мы писали, что 6 мая наследник герцога и герцогини Сассекских принц Арчи отпраздновал свой первый день рождения.

А также о том, что Миддлтон застала Уильяма с двумя девушками.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Меган Маркл
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