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Меган Маркл не просто так покинула Британию: интересные подробности

Lite » Культура 17.05.2020 - 07:00
Меган Маркл не просто так покинула Британию: интересные подробности
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Меган Маркл и принц Гарри спешат удивить поклонников

Помощники Меган и Гарри подали заявки на регистрацию товарных знаков на такие предметы одежды как юбки, дождевики, носки и куртки, а также на канцелярские товары, включая тетради, ручки и переплеты. Об этом информирует издание "Express".

Есть вероятность, что, помимо того, супружеская пара начнет самостоятельно публиковать статьи, журналы, создавать телевизионные шоу, подкасты и фильмы, имеющие образовательную ценность.

Эксперт по брендингу Бен Каплан призвал королевских наблюдателей не принимать все заявки. По его словам, некоторые из заявлений, заполненных командой Меган и Гарри, были поданы в качестве защитной меры, чтобы не дать другим возможность получить прибыль от названия своего нового бренда.

"Чтобы заполнить заявку на товарный знак, их адвокатам нужно было иметь общее представление о видах деятельности, которые они могли бы осуществлять, но только на очень высоком уровне", - указано в сообщении.

В скором времени станет понятно более конкретно о том, в каком направлении будут двигаться Меган Маркл и принц Гарри. В любом случае, они не случайно переехали из Великобритании.

Напомним, что принцы Гарри и Уильям помирились.

Мы писали, что Меган Маркл откровенно рассказала, почему отказалась от титула.

Мы также писали, что супруга принца Гарри была раскритикована за опрометчивое решение.

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Меган Маркл
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