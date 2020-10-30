ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Появилось полное видео ДТП на Майдане в Киеве

Киев, Пятница 30 октября 2020 18:47
Появилось полное видео ДТП на Майдане в Киеве
Фото: ДТП на Майдане независимости в Киеве (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В сети опубликовано полное видео смертельного ДТП на Майдане независимости в Киеве. Судя по нему, водитель внедорожника, который сбил людей, не мог адекватно управлять автомобилем.

Видео опубликовано на Facebook-странице патрульной полиции Украины.

На обнародованной записи видно, как внедорожник сначала с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной Сотни, после чего ускоряется и его выносит на тротуар, где он зацепил припаркованный легковой автомобиль.

Протащив менее габаритное авто несколько метров, Land Rover выезжает на пешеходную часть и стремительно несется по направлению к подземному переходу, возле которого сбивает людей и в итоге врезается в машины, которые стоят на светофоре.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику.

Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что водителя, который совершил это ДТП, задержали. Тест на месте происшествия не показал наличие алкоголя в крови.

Он также раскрыл имя водителя - Юрий Н., 1954 года рождения. Как пишут СМИ, по неподтвержденным данным, это может быть Юрий Назаренко - бывший глава коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевДТПМайдан

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь