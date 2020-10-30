Появилось полное видео ДТП на Майдане в Киеве

Фото: ДТП на Майдане независимости в Киеве (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В сети опубликовано полное видео смертельного ДТП на Майдане независимости в Киеве. Судя по нему, водитель внедорожника, который сбил людей, не мог адекватно управлять автомобилем.

Видео опубликовано на Facebook-странице патрульной полиции Украины.

На обнародованной записи видно, как внедорожник сначала с нарушением правил дорожного движения медленно пересекает перекресток Крещатика и Аллеи Небесной Сотни, после чего ускоряется и его выносит на тротуар, где он зацепил припаркованный легковой автомобиль.

Протащив менее габаритное авто несколько метров, Land Rover выезжает на пешеходную часть и стремительно несется по направлению к подземному переходу, возле которого сбивает людей и в итоге врезается в машины, которые стоят на светофоре.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что водителя, который совершил это ДТП, задержали. Тест на месте происшествия не показал наличие алкоголя в крови.

Он также раскрыл имя водителя - Юрий Н., 1954 года рождения. Как пишут СМИ, по неподтвержденным данным, это может быть Юрий Назаренко - бывший глава коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка.