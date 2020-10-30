З'явилося повне відео ДТП на Майдані в Києві

Фото: ДТП на Майдані незалежності в Києві (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

У мережі опубліковано повне відео смертельної ДТП на Майдані незалежності в Києві. Судячи з нього, водій позашляховика, який збив людей, не міг адекватно керувати автомобілем.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці патрульної поліції України.

На оприлюдненому записі видно, як позашляховик спочатку з порушенням правил дорожнього руху повільно перетинає перехрестя Хрещатика та Алеї Небесної Сотні, після чого прискорюється і його виносить на тротуар, де він зачепив припаркований легковий автомобіль.

Протягнувши менш габаритне авто кілька метрів, Land Rover виїжджає на пішохідну частину і стрімко мчить у напрямку до підземного переходу, біля якого збиває людей і в підсумку врізається в машини, які стоять на світлофорі.

Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику Відеодоповнення ДТП, що трапилася на Хрещатику. Posted by Патрульна поліція України on Friday, October 30, 2020

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що водителя, який скоїв цю ДТП, затримали. Тест на місці події не показав наявність алкоголю в крові.

Він також розкрив ім'я водія - Юрій Н., 1954 року народження. Як пишуть ЗМІ, за непідтвердженими даними, це може бути Юрій Назаренко - колишній голова колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.