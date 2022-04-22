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Появилось первое фото с места падения самолета Ан-26

Фото: появилось первое фото с места падения самолета Ан-26 (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Мария Кучерявец

Опубликовано первое фото с места падения самолета Ан-26. Он упал сегодня в Запорожской области, осуществляя технический рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Запорожской ОВА.

"Подробности по падению самолета АН-26! Первое фото с места событий", - написали в ОГА, сопроводив пост соответствующим фото.

Фото: первое фото с места падения самолета АН-26 (t.me/zoda_gov_ua)

Падение Ан-26

Напомним, сегодня в Запорожской области упал самолет Ан-26, который выполнял технический рейс.

Впоследствии стало известно, что в результате падения самолета Ан-26 В Запорожской области есть погибший и двое раненых. Сейчас количество экипажа и причины падения воздушного судна все еще выясняются.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о крушении самолета в Запорожской области.

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Запорожская областьАН-26Война России против Украины