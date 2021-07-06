UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26

Автор: Анастасия Рокитна

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Одна часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщает Тихоокеанский флот.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Первое фото с места крушения самолета опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил замдиректора "Камчатского авиационного предприятия".

Напомним, в РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиакатастрофаКамчатка