Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
Одна часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщает Тихоокеанский флот.
По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.
Первое фото с места крушения самолета опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил замдиректора "Камчатского авиационного предприятия".
Напомним, в РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке.
Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.