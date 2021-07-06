RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26

Автор: Анастасія Рокитна

З'явилося перше фото з місця аварії пасажирського літака Ан-26 на Камчатці. Уламки літака виявили за 3,8 км від аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

Одна частина фюзеляжу Ан-26, що розбився, знаходиться на схилі сопки Пятибратка, друга в морі приблизно в 4 км від узбережжя, повідомляє Тихоокеанський флот.

За інформацією МНС, уламки виявили в 3,8 км від аеропорту.

Перше фото з місця аварії літака опублікував Telegram-канал Life Shot.

Можливою причиною того, що сталося, міг стати сильний боковий вітер, в результаті чого Ан-26 врізався в скелю і частина уламків потрапила в море, заявив заступник директора "Камчатського авіаційного підприємства".

Нагадаємо, у РФ назвали можливі причини аварії пасажирського літака на Камчатці.

Сьогодні вранці стало відомо, що літак Ан-26, який летів з Петропавловськ-Камчатського в селище Палана перестав виходити на зв'язок після того, як почав заходити на посадку. На борту перебували 28 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
авиакатастрофаКамчатка