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Появилось новое видео задержания Саакашвили в Тбилиси

Автор: Сергей Новиков

Опубликовано видео задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Видео сделано в тбилисской квартире, где, по версии следствия, он находился некоторое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Sputnik Грузия.

На видео запечатлено, что грузинские правоохранители задержали Саакашвили во время ужина. Также видно, как мужчина в гражданском надевает на него наручники. В помещении также находятся еще несколько мужчин в гражданской одежде. Перед тем, как Саакашвили выводят из комнаты, ему разрешают допить из стакана на столе.

Отметим, Саакашвили задержали 1 октября, он обвиняется в должностных преступлениях, по двум делам ему заочно уже вынесен приговор, который предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет, остальные дела - в судебном производстве.

Напомним, ранее стало известно, что Саакашвили находится в Грузии с 29 сентября.

Также РБК-Украина писало о том, какие заявления делает политик из грузинской тюрьмы.

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Михаил СаакашвилиГрузия