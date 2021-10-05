З'явилося нове відео затримання Саакашвілі в Тбілісі

З цього відео випливає, що грузинські правоохоронці затримали Саакашвілі під час вечері. Також видно, як чоловік у цивільному одягає на нього наручники. У приміщенні також перебувають ще кілька чоловіків у цивільному одязі. Перед тим, як Саакашвілі виводять з кімнати, йому дозволяють допити зі склянки на столі.

Зазначимо, Саакашвілі затримали 1 жовтня, він звинувачується в посадових злочинах, у двох справах йому заочно вже винесено вирок, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до шести років, інші справи - в судовому провадженні.