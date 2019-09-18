Появилось фото задержанного на мосту Метро минера

Появилось фото с места спецоперации по задержанию мужчины, который угрожал подорвать мост Метро в Киеве. Фото в своем Twitter опубликовал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

В частности, Аваков поблагодарил полицейских за задержание минера.

"Все хорошо! Мост не взорвут. Минер задержан. Все живы", - подписал глава МВД Украины опубликованное фото.

Напомним, ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что киевский мост Метро угрожал подорвать бывший военный. Он также отметил, что у задержанного некоторое время назад уже изымалась взрывчатка и боеприпасы.

Также известно, что в отношении задержанного уже открыто уголовное дело за подготовку к совершению террористического акта. По словам Крищенко, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Сегодня ближе к вечеру в столичную полицию начали поступать сообщения о том, что на мосту Метро мужчина открыл стрельбу и угрожал подорвать мост. В результате этого полностью остановилось движение, в том числе поездов метро. Из-за этого в прилегающих районах образовались пробки.