Появилось фото киевского захватчика

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал фото захватчика отделения банка в центре Киева. По информации МВД, захватчиком является гражданин Узбекистана.

Соответствующую информацию в Facebook опубликовал Геращенко.

По его словам, пока неизвестно, насколько серьезными являются намерения захватчика и есть ли у него взрывчатка.

"По предварительной информации, лицом, которое грозит террористическим актом, является гражданин Узбекистана - Каримов Сухроб Рахманович, 25.03.1988 г.р. Судя по его социальными сетями - это психически неуравновешенный человек", - написал Геращенко.

Он добавил, что в связи с захватом введен план специальной операции "Бумеранг".

Напомним, сегодня около 12:00 в центре Киева в бизнес-центре "Леонардо" неизвестный мужчина захватил отделение "Универсал Банка", угрожая взорвать бомбу, которая находится у него в портфеле.

Ранее Геращенко сообщал, что по предварительной информации, захватчик отпустил всех, однако руководитель отделения осталась в помещении по собственному желанию.