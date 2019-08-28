Появилось фото смартфона с 64-мегапиксельной камерой

В сети появилось первое официальное изображение бюджетного камерофона Realme XT в цвете Silver Wing White. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на itc.ua.

Смартфон должен стать конкурентом для Xiaomi Redmi Note 8 Pro, который оснащен похожими характеристиками и будет стоить около 250 долларов.

Сообщается, что грядущая новинка суббренда Oppo оснащена 64-мегапиксельной четырехмодульной камерой. В отличие от смартфона от Xiaomi, у Realme XT модули основной камеры выстроены вертикально (в ряд) в левом верхнем углу. В главном 64-мегапиксельном модуле на сенсоре Samsung ISOCELL Bright GW1 используется объектив с диафрагмой F/1,8.

Вспомогательная широкоугольная камера характеризуется разрешением 8 Мп, углом обзора 119° и диафрагмой F/2,25. Также есть еще одна камера для портретной съемки и камера для макросъемки. Обе одинакового разрешения - 2 Мп. Фронтальная камера Realme XT имеет разрешение 16 Мп.

Отметим, что в основной камере Redmi Note 8 Pro также используется модуль разрешением 64 Мп.

По предварительным данным, Realme XT получит экран AMOLED диагональю 6,4 или 6,5 дюйма разрешением FullHD+, SoC Snapdragon 712, 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ типа LPDDR4X, 64 или 128 ГБ флэш-памяти UFS2.1 и аккумулятор 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 (от 0 до 100% за 80 минут). Официальная премьера Realme XT ожидается в сентябре этого года.

Сколько будет стоить Realme XT, пока неизвестно.

Напомним, ранее компания Huawei представила свой новый флагман. Ожидалось, что он станет самым компактным в 2019 году, но смартфон получил экран на 0,7 дюйма больше.

Ранее РБК-Украина сообщало, что компания Apple исправила уязвимость в своей операционной системе. В предыдущей версии iOS 12.4 хакеры могли украсть личные данные пользователей, но с обновлением это было исправлено.