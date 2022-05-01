Появились спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенного войсками РФ

Завод "Азовсталь", который удерживают украинские защитники в блокированном российскими войсками Мариуполе, совершенно разрушен после регулярных массивных обстрелов оккупантов. Значительные разрушения комплекса демонстрируют спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter аккаунт журналиста New York Times Кристиана Триберта.
На обнародованных кадрах видно, что помещения и конструкции сталелитейного завода превратился в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.
"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть более крупный план, а на третьем изображении ближайший вид на часть участка", - поясняет журналист представленные фото.
Разрушения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в результате российских обстрелов - снимки со спутника от Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)
Ранее сообщалось, что 30 апреля из "Азовстали" удалось провести эвакуацию 20 гражданских - женщин и детей.
Напомним, что после российских бомбардировок полевого госпиталя на заводе "Азовсталь" 28 апреля число раненых возросло до 600 человек. Так, госпиталь на заводе "Азовсталь", где находятся военные и мирные граждане, был разрушен в результате 50 авиаударов и сброса фосфорных бомб по Мариуполю.
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