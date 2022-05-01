Появились спутниковые снимки завода "Азовсталь" в Мариуполе, разрушенного войсками РФ

На обнародованных кадрах видно, что помещения и конструкции сталелитейного завода превратился в результате вражеских атак практически в руины. На крышах зияют дыры - следы попаданий снарядов. Многие здания и комплексы практически выжжены после бомбежек и артиллерийских ударов.

"На первом изображении показан общий вид завода, на втором изображении чуть более крупный план, а на третьем изображении ближайший вид на часть участка", - поясняет журналист представленные фото.

Разрушения на заводе "Азовсталь" в Мариуполе в результате российских обстрелов - снимки со спутника от Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)

Ранее сообщалось, что 30 апреля из "Азовстали" удалось провести эвакуацию 20 гражданских - женщин и детей.