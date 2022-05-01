З'явилися супутникові знімки заводу "Азовсталь" в Маріуполі, зруйнованого військами РФ

На оприлюднених кадрах видно, що приміщення і конструкції сталеливарного заводу перетворився в результаті ворожих атак практично на руїни. На дахах зяють дірки - сліди влучань снарядів. Багато будівель і комплексів практично випалені після бомбардувань і артилерійських ударів.

"На першому зображенні показаний загальний вигляд заводу, на другому зображенні трохи більший план, а на третьому зображенні найближчий вид на частину ділянки", - пояснює журналіст представлені фото.

Руйнування на заводі "Азовсталь" в Маріуполі в результаті російських обстрілів - знімки з супутника від Maxar Technologies (фото: twitter.com/trbrtc)

Раніше повідомлялося, що 30 квітня з "Азовсталі" вдалося провести евакуацію 20 цивільних - жінок і дітей.