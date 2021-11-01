Появились результаты выборов мэра Харьков: будет ли второй тур

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова. На пост мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе Игорь Терехов и Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ТИК .

Терехов набрал 50,66% голосов . За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Напомним, экзит-полы прогнозировали, что выборы мэра Харькова пройдут в один тур.

Также РБК-Украина писало, что явка избирателей в Харькове составила 28,6%, тогда как в 2015 году на местных выборах явка составила 45,5% избирателей.

Больше о выборах - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".