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Появились результаты выборов мэра Харьков: будет ли второй тур

Автор: Дмитрий Левицкий

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов мэра Харькова. На пост мэра претендовали 10 кандидатов, в том числе Игорь Терехов и Михаил Добкин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг ТИК.

Терехов набрал 50,66% голосов. За него проголосовали 146 240 жителей Харькова. Таким образом, выборы мэра Харькова состоялись в один тур.

Сколько голосов получили другие кандидаты:

  • Виктор Величков - 1 033,
  • Михаил Добкин - 82 008,
  • Дмитрий Маринин - 2 545,
  • Алина Мустафаева - 9 151,
  • Константин Немичев - 20 295,
  • Владимир Плетнев - 8 106,
  • Сергей Ряполов - 1 267,
  • Александр Скорик - 15 462,
  • Денис Ярославский 5 660.

Напомним, экзит-полы прогнозировали, что выборы мэра Харькова пройдут в один тур.

Также РБК-Украина писало, что явка избирателей в Харькове составила 28,6%, тогда как в 2015 году на местных выборах явка составила 45,5% избирателей.

Больше о выборах - в материале "Под знаком Кернеса. Как Харьков выбирал себе нового мэра и чего ждать дальше".

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