Появились результаты подсчета 80% протоколов

Результаты выборов 2019 по состоянию на 14:37 показывают преимущество Владимира Зеленского в первом туре. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "Выборы" на табло Центризбиркома, передает корреспондент РБК-Украина.

По результатам подсчета 80% протоколов, Зеленский набирает 30,40% голосов. На втором месте остается Петр Порошенко (16,03%), далее идет Юлия Тимошенко (13,24%). Юрий Бойко на данный момент набирает 11,55% голосов, Анатолий Гриценко - 7,03%.

Фото: данные подсчета 80% протоколов

Напомним, ранее сообщалось, что по результатам подсчета 76,77% протоколов, разрыв между Зеленским и Порошенко превысил 2 млн голосов.

Отметим, до этого в Комитете избирателей Украины назвали типичные нарушения в ходе вчерашнего голосования. По словам главы организации Алексея Кошеля, подавляющее большинство нарушений касалось ошибок со стороны членов комиссий, разглашения тайны голосования, публикаций в социальных сетях, незаконной агитации и проблем со списками избирателей. Он также сообщил, что наблюдатели фиксировали случаи протеста избирателей, которые демонстративно рвали бюллетени.