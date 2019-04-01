З'явилися результати підрахунку 80% протоколів

Результати виборів 2019 на 14:37 показують перевагу Володимира Зеленського в першому турі. Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" на табло Центрвиборчкому, передає кореспондент РБК-Україна.

За результатами підрахунку 80% протоколів, Зеленський набирає 30,40% голосів. На другому місці залишається Петро Порошенко (16,03%), далі йде Юлія Тимошенко (13,24%). Юрій Бойко на даний момент набирає 11,55% голосів, Анатолій Гриценко - 7,03%.

Фото: дані підрахунку 80% протоколів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за результатами підрахунку 76,77% протоколів, розрив між Зеленським і Порошенком перевищив 2 млн голосів.

Відзначимо, до цього у Комітеті виборців України назвали типові порушення в ході вчорашнього голосування. За словами голови організації Олексія Кошеля, переважна більшість порушень стосувалася помилок з боку членів комісій, розголошення таємниці голосування, публікацій в соціальних мережах, незаконної агітації та проблем зі списками виборців. Він також повідомив, що спостерігачі фіксували випадки протесту виборців, які демонстративно рвали бюлетені.