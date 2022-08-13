Появились подробности взрыва в Мариуполе

Андрющенко отметил, что пункт приема металлолома находится на территории анонсированного россиянами нового мусорного полигона в районе Шлаковой горы по ул. Макара Мазая Кальмиусского района.

"Причина - если собирать металлолом без проверки у всех, то из-за сюрпризов иногда детонируют оставленные авиабомбы. Жадность оккупантов наказываем изобретательностью Мариупольского сопротивления. Очередной раз передают привет МЧС России, которые при разминировании оставляют взрывные устройства без присмотра", - написал он.

В горсовете сообщают, что россияне пытались украсть металлолом в районе Шлаковой горы, но наткнулись на "сюрприз".

Также отмечается, что местные слышали стрельбу в районе Азовстальской.

"Вероятно, что это оккупанты между собой не поделили награбленное или тик-ток войска Кадырова снимают очередное постановочное видео своего "героизма", - отметили в горсовете.