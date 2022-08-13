З'явилися подробиці вибуху в Маріуполі

Андрющенко зазначив, що пункт прийому металобрухту знаходиться на території анонсованого росіянами нового сміттєполігону у районі Шлакової гори по вул. Макара Мазая Кальміуського району.

"Причина - якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів наказуємо винахідливістю Маріупольського спротиву. Черговий раз передають привіт МНС Росії, що при розмінуванні залишають вибухові присторої без догляду", - написав він.

У міськраді повідомляють, що росіяни намагалися вкрасти металолом у районі Шлакової гори, але натрапили на "сюрприз".

Також зазначається, що місцеві чули стрілянину у районі Азовстальської.

"Ймовірно, що це окупанти між собою не поділили награбоване чи тік-ток війська Кадирова знімають чергове постановочне відео свого "героїзму", - зазначили у міськраді.