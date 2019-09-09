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З'явилися подробиці загибелі військового в Чернігівській області

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 18:07
З'явилися подробиці загибелі військового в Чернігівській області
Фото: БРЕМ (dbr.gov.ua)

На військового наїхала БРЕМ, відносно водія порушено кримінальну справу

Військовий в Чернігівській області загинув в результаті наїзду на нього броньованих ремонтно-евакуаційної машини (БРЕМ). Про це повідомляє пресс-служба Державного бюро розслідувань.

Повідомляється, що після наїзду БРЕМ військовослужбовець був притиснутий до їде попереду танку.

"За попередньою інформацією, при русі колони військової техніки водій БРЕМ порушив правила водіння спеціальної машини та скоїв наїзд на військовослужбовця, притиснувши його до танка Т-64БВ, який рухався попереду. Від отриманих травм військовослужбовець помер під час транспортування в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

У відношенні водія БРЕМ відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 415 (порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого).

Нагадаємо, інцидент стався 7 вересня в селищі Гончарівське Чернігівської. Загиблий солдат проходив службу за контрактом військової частини оперативного командування "Північ".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Херсонській області при передислокації військової техніки вибухнув причіп з пально-мастильними матеріалами. В результаті вибуху були знищені елементи динамічної захисної броні.

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