В Запорожской области прогремели взрывы при передислокации военной техники

Фото: последствия взрывов в Запорожской области (dbr.gov.ua)

Взрывы в Запорожской области уничтожили элементы брони для военной техники

В Запорожской области произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что следователи Госбюро расследователей расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области. По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокации на новое место несения службы, когда в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

В данном прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и элементы защитной динамической брони, "которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах". Военнослужащие и гражданские в результате взрывов не пострадали.

Инцидент квалифицировали как уничтожение военного имущества, которое повлекло ущерб в крупных размерах.

Фото: последствия взрывов в Запорожской области (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник местной так называемой "полиции".

До этого в Донецке 4 сентября на территории шахты имени Скочинского прогремел взрыв. В результате инцидента погиб горняк.