ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Запорожской области прогремели взрывы при передислокации военной техники

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 16:02
В Запорожской области прогремели взрывы при передислокации военной техники
Фото: последствия взрывов в Запорожской области (dbr.gov.ua)

Взрывы в Запорожской области уничтожили элементы брони для военной техники

В Запорожской области произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Сообщается, что следователи Госбюро расследователей расследуют обстоятельства взрыва прицепа с горюче-смазочными материалами в Запорожской области. По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокации на новое место несения службы, когда в одном из грузовых прицепов колонны военной техники произошло возгорание, а впоследствии - несколько взрывов.

В данном прицепе перевозились горюче-смазочные материалы и элементы защитной динамической брони, "которые в результате взрыва были полностью уничтожены, что повлекло ущерб в крупных размерах". Военнослужащие и гражданские в результате взрывов не пострадали.

Инцидент квалифицировали как уничтожение военного имущества, которое повлекло ущерб в крупных размерах.

Фото: последствия взрывов в Запорожской области (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Калининском районе оккупированного Донецка произошел взрыв, в результате которого пострадал сотрудник местной так называемой "полиции".

До этого в Донецке 4 сентября на территории шахты имени Скочинского прогремел взрыв. В результате инцидента погиб горняк.

В Германии при взрыве на фестивале пострадали 14 человек
Новости Украины Запорожская областьвоенная техникаВзрыв
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь