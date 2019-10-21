Появились подробности гибели Кутового

Вертолет с бывшим министром аграрной политики и продовольствия Украины Тарасом Кутовым упал и разбился на территории частного домовладения. Об этом заявил начальник полиции Полтавской области Андрей Замахина, передают местные СМИ.

Как сообщается, Кутовой и ранее пользовался этим вертолетом.

"Все произошло в селе Тарасенково Оржицкого района. Упал вертолет, в результате чего погиб бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой, упал практически во двор к людям. Сам Кутовой ранее пользовался этим вертолетом. Место трагедии мы окружили и завтра ожидаем приезда экспертов из Киева" - заявил начальник полиции.

Напомним, в понедельник, 21 октября, вблизи села Тарасенково Оржицкого района Полтавской области разбился вертолет "Робинсон - 44", в результате чего погиб один человек. Вертолет следовал из Киева в Полтавскую область. Позже стало известно, что за штурвалом вертолета находился экс-министр аграрной политики Тарас Кутовой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 октября вблизи международного аэропорта "Львов" совершил аварийную посадку военный самолет Ан-12. Самолет исчез с радаров за 13 км до аэропорта. Спасатели обнаружили Ан-12 за 1,5 км до взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента погибли пять человек экипажа, трем удалось выжить.