ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Появились первые кадры моста Каховской ГЭС после удара ВСУ

Новина українською →
Украина, Среда 10 августа 2022 17:00
Появились первые кадры моста Каховской ГЭС после удара ВСУ Фото: появились первые кадры моста Каховской ГЭС после удара ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Стало известно, как выглядит мост Каховской ГЭС после того, как украинские военные нанесли по нему удары в среду, 10 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное в Telegram-канале Supernova+.

"Первые кадры после удара ЗСУ по мосту Каховской ГЭС. Мост под огневым контролем ВСУ", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале добавляют, что военная техника теперь по мосту не проедет, а "маршрутка может проскочить".

Как сообщалось, украинские военные нанесли удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк