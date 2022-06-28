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З'явилися перші фото наслідків ранкового обстрілу Очакова

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Миколаївська область, Вівторок 28 червня 2022 10:14
З'явилися перші фото наслідків ранкового обстрілу Очакова Фото: наслідки обстрілу Очакова 28 червня з РСЗВ (facebook.com/anna.zamazeeva)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковані перші фото наслідків ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області. Російські війська атакували місто вранці з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

Фото: наслідки обстрілу Очакова 28 червня з РСЗВ (facebook.com/anna.zamazeeva)

Зазначимо, як раніше стало відомо, через обстріл Очакова з реактивних систем залпового вогню отримали поранення шестеро людей, четверо з яких діти - тримісячне немовля у комі, однорічна дитина та 13 та 16 - річні.

Також відомо про двох загиблих. З них одна шестирічна дитина.

Нагадаємо, також вночі російські війська випустили по Миколаєву близько 11 ракет.

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Миколаївська область РСЗО
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