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Появились первые данные по явке на довыборах в Раду

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 13:49
Появились первые данные по явке на довыборах в Раду Фото: выборы в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Явка на довыборах в Верховную раду Украины по состоянию на 12:00 на двух округах является очень низкой. Она не превышает 10%.

Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Сообщается, что на 12:00 явка на округе №50 в Донецкой области составила 8,20%, на округе №87 в Ивано-Франковской - 7,71%. Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: на округе №50 - 18,18%, а на округе №87 - 11,88%.

Появились первые данные по явке на довыборах в Раду

Фото: явка избирателей на 12:00 (cvk.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что на довыборах в Раду уже фиксируют нарушения. В частности, в Покровске Донецкой области на нескольких участках не вели протоколы утренних заседаний комиссий, а также зафиксированы случаи нарушения противоэпидемических мер. В Ивано-Франковской области один из участков открылся с получасовой задержкой.

Подробнее о политических раскладах на довыборах в украинский парламент читайте в материале "Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде".

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