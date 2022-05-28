Появились новые спутниковые снимки разрушений в Попасной и вблизи Лимана

Компания Maxar сделала свежие фото боев на Донбассе со спутника. На кадры попали разрушения в Попасной и вблизи Лимана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию в Twitter .

Фото были сделаны спутниками с 25 по 26 мая. На кадрах из Попасной видны значительные разрушения домов и инфраструктуры в результаты обстрелов. Также можно заметить воронки от артиллерийских снарядов.

Фото: спутниковый снимок Попасной (twitter.com/Maxar)

На других снимках запечатлены последствия обстрелов в городе Колодези, что примерно в 11 км к северо-востоку от Лимана. Вражеские силы пытаются закрепиться в этом районе, поэтому разместили рядом с домами технику.