З'явилися нові супутникові знімки руйнувань у Попасній та поблизу Лиману

Компанія Maxar зробила свіжі фото боїв на Донбасі з супутника. На кадри потрапили руйнування в Попасній та поблизу Лиману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію в Twitter .

Фото були зроблені супутниками з 25 по 26 травня. На кадрах з Попасної видно значні руйнування будинків та інфраструктури в результати обстрілів. Також можна помітити воронки від артилерійських снарядів.

Фото: супутниковий знімок Попасної (twitter.com/Maxar)

На інших знімках відображені наслідки обстрілів в місті Колодезі, що приблизно в 11 км на північний схід від лиману. Ворожі сили намагаються закріпитися в цьому районі, тому розмістили поруч з будинками техніку.