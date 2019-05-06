Появились новые подробности срыва грузовика с туристами в Карпатах

47-летний водитель автотранспорта, который при падении грузовика в Карпатах, не справился с управлением на подъеме, в результате чего начал движение назад и перевернулся в реку. Об этом говорится в сообщении полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что водитель - житель одного из сел Косовского района - руководил грузовиком в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердила медицинская экспертиза. На данный момент, водитель находится в состоянии шока и обошелся синяками.

"В результате ДТП три человека погибли на месте: 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси и 29-летний гражданин Беларуси. Еще 9 человек в возрасте от 21-го до 49-ти лет проходят медицинское обследование в Верховинский больницу с различными травмами. Другим пассажирам оказана помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Для помощи в результате аварии были привлечены как полицейские и спасатели, так и другие туристы, которые осуществляли сплав.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет). Водителя грузовика правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре ему объявят подозрение, а также суд изберет меру пресечения.

Напомним, в 11:43 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Красник Верховинского района Ивано-Франковской области с высоты 40 метров в реку Черный Черемош упал грузовик с туристами.

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