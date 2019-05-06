З'явилися нові подробиці зриву вантажівки з туристами у Карпатах

47-річний водій автотранспорту, який при падінні вантажівки в Карпатах, не впорався з керуванням на підйомі, в результаті чого почав рух назад і перекинувся у річку. Про це йдеться в повідомленні поліції Івано-Франківської області.

Повідомляється, що водій - мешканець одного з сіл Косівського району - керував вантажівкою в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердила медична експертиза. На даний момент, водій знаходиться в стані шоку і обійшовся синцями.

"У результаті ДТП три людини загинули на місці: 23-річна і 28-річна громадянка Білорусі і 29-річний громадянин Білорусі. Ще 9 осіб віком від 21-го до 49-ти років проходять медичне обстеження у Верховинський лікарню з різними травмами. Іншим пасажирам надано допомогу на місці події", - йдеться в повідомленні.

Для допомоги в результаті аварії були залучені як поліцейські і рятувальники, так і інші туристи, які здійснювали сплав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років). Водія вантажівки правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України. Незабаром йому оголосять підозра, а також суд обере запобіжний захід.

Нагадаємо, 11:43 у ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Красник Верховинського району Івано-Франківської області з висоти 40 метрів в річку Чорний Черемош впав вантажівка з туристами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Республіці Нігер в результаті вибуху бензовозу загинули як мінімум 55 осіб, ще 36 отримали поранення.

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