Появились кадры попадания и последствия ракетного удара по Николаеву (видео)

"Момент попадания. Так, в 3 ночи российские оккупанты ударили 2 ракетами по одному наших гуманитарных штабов. Тысячи тонн продукции, предназначенной для детей и пожилых людей, полностью сгорели",- написал под видео Ким.

Также глава области показал и последствия ракетного удара по гуманитарному штабу.

В свою очередь мэр города Александр Сенкевич показал последствия вражеской атаки по АЗС, расположенной в центре Николаева.