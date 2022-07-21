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З'явилися кадри влучання та наслідки ракетного удару по Миколаєву (відео)

Фото: з'явилися кадри влучання та наслідки ракетного удару по Миколаєву (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опубліковане відео влучання ракети по Миколаєву. Також влада показала кадри наслідків нічної атаки по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма та мера міста Олександра Сєнкевича в Telegram.

"Момент влучання. Так, о 3-й ночі російські окупанти вдарили 2 ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - написав під відео Кім.

Також очільник області показав і наслідки ракетного удару по гуманітарному штабу.

Своєю чергою мер міста Олександр Сєнкевич показав наслідки ворожої атаки по АЗС, розташованій в центрі Миколаєва.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет С-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Попадання ракет зафіксовано в об'єкт інфраструктури, АЗС, газопроводі та складському приміщенні.

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Миколаївракетный удар